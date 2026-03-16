Adani dice la sua | Silenzio stampa dell’Inter comprensibile consuetudine italiana triste Bastoni? Moda del popolo

Durante una tappa del tour di Viva el Futbol, Adani ha commentato il silenzio stampa dell’Inter, definendolo una consuetudine triste nel calcio italiano. Ha poi parlato di Bastoni, riferendosi alla sua popolarità tra i tifosi. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate da Inter News 24, che ha riportato le sue opinioni sui temi principali della stagione nerazzurra.

Inter News 24 Adani si è espresso su alcuni grossi temi della stagione dell’Inter nel corso della tappa del tour di Viva el Futbol. Le sue parole. Nel corso della tappa milanese del tour Viva el Futbol, Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista, ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano. Tra gli argomenti toccati ci sono stati il silenzio stampa dell’ Inter, le polemiche arbitrali delle ultime settimane e il clima che circonda il campionato. Adani ha spiegato come la scelta del club nerazzurro di rinunciare alle interviste dopo alcune decisioni arbitrali contestate sia comprensibile dal punto di vista emotivo, pur sottolineando come si tratti di una consuetudine poco positiva per il rapporto tra calcio e tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani dice la sua: «Silenzio stampa dell’Inter comprensibile, consuetudine italiana triste. Bastoni? Moda del popolo» Articoli correlati Manganiello nell’occhio del ciclone, il silenzio stampa dell’Inter e la furia alimentata da quell’ammissione da parte dell’AIAMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Kalulu rompe il silenzio social: la sua reazione dice tutto dopo l’espulsione vergognosa in Inter Juve – FOTOVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... ADANI INTER RIMANE LA SQUADRA PIU FORTE DEL CAMPIONATO! #adani #chivu #calcio #intermilan #news