La Virtus Bologna conquista la vittoria contro Brescia nella dodicesima giornata di Serie A, con il risultato di 86-76. Con questa prestazione, la squadra bolognese si aggancia al primo posto della classifica, consolidando la propria posizione in campionato. La partita ha mostrato un equilibrio tra le forze in campo, evidenziando l’importanza di ogni singolo punto nel percorso stagionale.

Bologna, 22 dicembre 2025 – La Virtus Olidata Bologna si prende il big match di chiusura della dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket superando la Germani Brescia 86-76. Un successo che vale doppio per i bianconeri, che con questi due punti agganciano in cima alla classifica – a quota 20 – i lombardi e si prendono il primo posto in virtù del successo nello scontro diretto. La palma di MVP del match finisce dritta nelle mani di Alessandro Pajola, che ha sì portato a casa un bottino personale di 17 punti, 4 rimbalzi e altrettanti assist, ma ha soprattutto dato il consueto impulso difensivo alla Virtus, la quale in uscita dagli spogliatoi, con il quintetto piccolo, ha cambiato passo mandando a bersaglio cinque delle nove triple tentate nel terzo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A basket: la Virtus batte e aggancia Brescia prendendosi il primo posto

Leggi anche: Basket, Serie A: la Virtus batte Cantù e riaggancia Brescia in vetta

Leggi anche: Basket: Milano cade a Trieste, Virtus Bologna corsara a Cantù e aggancia Brescia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LBA, Virtus Bologna Brescia: orari e dove vedere in streaming; Derby d'Italia amaro per la Virtus: vince l'Olimpia Milano. Decisivo il crollo del terzo quarto; Basket, la Virtus Bologna batte Brescia nel posticipo della 12° giornata e si prende la vetta della Serie A; La Virtus manda Brescia al tappeto e torna in testa.

Serie A basket: la Virtus batte e aggancia Brescia prendendosi il primo posto - Bologna, 22 dicembre 2025 – La Virtus Olidata Bologna si prende il big match di chiusura della dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket superando la Germani Brescia 86- sport.quotidiano.net

Basket, la Virtus Bologna batte Brescia nel posticipo della 12ª giornata e si prende la vetta della Serie A - La Virtus Olidata Bologna non sbaglia e vince il remake della finale scudetto battendo tra le mura amiche la Germani Brescia, nella gara valevole per la ... oasport.it