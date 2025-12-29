Basket femminile la missione dell’Italia | tornare ai Mondiali dopo 32 anni Attesa per il rientro di Matilde Villa

Il basket femminile italiano mira a tornare ai Mondiali dopo 32 anni, l’ultima partecipazione risale al 1994. La squadra si prepara con attenzione, con particolare attesa per il rientro di Matilde Villa, figura chiave nel tentativo di riportare l’Italia ai vertici internazionali. Questo obiettivo rappresenta un passo importante per il movimento, che cerca di consolidare la propria presenza nel panorama mondiale.

1994. Questo è l’anno di riferimento che si punta nel basket femminile italiano, perché è l’ultima volta in cui la squadra azzurra ha potuto giocare i Mondiali. Era un’altra epoca, ed era per certi versi anche un altro mondo, quello in cui l’Italia disputava la rassegna iridata. Sarebbe stato per buona misura il gruppo d’argento agli Europei del 1995, sta di fatto che è rimasta quella una delle cinque partecipazioni mondiali azzurre. Nel 1994 fu 11° posto, il miglior risultato resta il 4° del 1975. Il 2026 potrebbe essere l’anno del ritorno, ma questo passerà forzatamente dal Preolimpico di San Juan, in Porto Rico. 🔗 Leggi su Oasport.it

