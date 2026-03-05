L’Italia partecipa al girone B del World Baseball Classic 2026 a Houston, dove affronterà quattro squadre. Tra queste ci sono anche il Messico, con cui si svolgerà una sfida importante per la qualificazione. La competizione si svolge nel mese di marzo del 2026, con le partite che si terranno nel campo di Houston.

L’Italia, com’è noto, avrà quattro avversarie nel girone B del World Baseball Classic 2026 a Houston. E non sono quattro qualsiasi: gli USA che vogliono contendere il titolo al Giappone, il Messico che negli anni è sempre stato un problema per molte, la Gran Bretagna che è da tempo in crescita sul palcoscenico del baseball europeo e il Brasile che un suo legame tricolore ce l’ha. Partiamo proprio dai brasiliani, che sono senza le superstar MLB di tante altre selezioni, ma hanno comunque un roster valido con le aggiunte di Dante Bichette Jr., Lucas Ramirez e Joseph Contreras (17 anni), tutti figli d’arte. C’è la storia di Leonardo Reginatto, che ha sempre giocato in ogni singola gara del Brasile legata al Classic, e poi c’è Tiago da Silva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: il girone e le avversarie dell’Italia. Sfida al Messico per la qualificazione?

Leggi anche: Quando gioca l’Italia al World Baseball Classic 2026? Orari, avversarie, tv, streaming

Chi sono le stelle MLB dell’Italia al World Baseball Classic 2026: tra ritorni e novitàAndiamo alla scoperta dei tantissimi giocatori di MLB che saranno in campo con la maglia dell’Italia al World Baseball Classic 2026.

Altri aggiornamenti su World Baseball Classic.

Temi più discussi: Guida al World Baseball Classic 2026: formato, roster e favoriti; Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile.

World Baseball Classic 2026: How to Watch Team USA Baseball Live Online for FreeAhead of MLB Opening Day on Wednesday, Mar. 25, the best and brightest baseball player from all around the world, such as Aaron Judge from the United States, Shohei Ohtani from Japan, Vladimir ... sports.yahoo.com

Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finaleDopo tre anni, ritorna il World Baseball Classic. Lo fa viaggiando tra San Juan, Tokyo, Miami e Houston, le quattro sedi designate per l'edizione 2026 ... oasport.it