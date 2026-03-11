L’Italia vive un momento difficile nello sport, con il calcio in crisi e il ciclismo che fatica a trovare successi significativi. Mentre rugby e baseball continuano a ottenere risultati, la presenza italiana si riduce nelle competizioni internazionali più importanti. Gli ultimi due Mondiali di calcio hanno visto l’assenza della nazionale azzurra, e nei grandi eventi come Giro, Tour e Champions League non ci sono vittorie italiane da oltre un decennio.

"In Italia ci sono cinquanta milioni di ct". Era la frase che si usava ogniqualvolta si criticavano le scelte del selezionatore azzurro. Era sinonimo della popolarità del calcio, di un popolo di pallonari. Lo siamo ancora, per carità, purtroppo non è la passione a essere scemata, sono le vittorie che sono svanite. Anche il ciclismo, da Coppi e Bartali a Moser e Saronni, per arrivare a Pantani e Nibali, ci ha sempre visto primeggiare. Ora non più. Ma in molte discipline dove non sempre siamo stati maestri, anzi, in alcune siamo proprio carneadi, ora primeggiamo. Partiamo dall'attualità, dal successo dell'Italia sui maestri statunitensi nel World Baseball Classic, una specie di Mondiale ma dove gareggiano i giocatori delle Major League stelle e strisce, basta che abbiano anche un trisavolo del Bel Paese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calcio in crisi, il ciclismo arranca, ma vinciamo pure con rugby e baseball: si è capovolta l'Italia

