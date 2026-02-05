I Barry Lyndon files
Otto anni fa, l’Espresso pubblicò lo scoop sui Diari segreti di Arafat. Capone ha ricordato su X quell’episodio, facendo notare come quella rivelazione avesse fatto il giro del mondo. Un dettaglio che ancora oggi si ricorda, anche se sono passati tanti anni.
Ricordava su X il gran @lucianocapone che giusto di questi giorni, otto anni fa, l’Espresso aveva pubblicato lo “scoop mondiale” dei famosi “Diari segreti di Arafat”. Bufala come manco i pentiti della Trattativa. Meglio non attardarsi mai a leggere questi milioni di miliardi di pagine, di “file” e “page” che promettono la verità sull’intero universo. Abbiamo allegramente balzato gli elenchi esoterici della P2, i memoriali di Gelli, i Panama Papers, i leaks di Assange e persino i documenti declassificati della Commissione Warren. Ora ci sono però i tre milioni di documenti degli Epstein files, e verrebbe voglia di attestarsi sulla annoiata prudenza delle altre volte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Barry Lyndon: l'opera d'arte di Kubrick festeggia i 50 anni con uno splendido 4K UHD
50 anni fa usciva nelle sale Barry Lyndon, il capolavoro “a lume di candela” di Stanley Kubrick
Cinquant'anni fa, Stanley Kubrick portò sul grande schermo
Barry Lyndon × 21 Savage - a lot4K Remaster
I Barry Lyndon filesDopo i Diari segreti di Arafat, i memoriali di Gelli, i Panama Papers, i leaks di Assange ecc, ecco gli Epstein files. l’unico epitaffio che si addica è la parafrasi del finale di Barry Lyndon ... ilfoglio.it
I cinquant'anni di Barry Lyndon, un grandissimo film storico e un'esperienza visiva magnificaBarry Lyndon di Stanley Kubrick compie mezzo secolo, e rimane ancora oggi più che un film, una manifestazione del concetto di perfeziona artistica. Fu anche, purtroppo, un flop al botteghino, ma come ... wired.it
Domenica assieme a Davide Magnisi sarò ospite della trasmissione Charlot per una puntata dedicata a Barry Lyndon. In chiusura, una chicca inedita dagli archivi che anche io ho scoperto giusto qualche settimana fa. In diretta e in podcast qui: x.com
'Il Casanova di Federico Fellini' del 1976 venne girato completamente all'interno del teatro di posa numero 5 di Cinecittà, in cui furono ricreate l'atmosfera e le luci del XVIII secolo. Un'operazione opposta a quella fatta nel coevo 'Barry Lyndon' di Stanley Kubric facebook
