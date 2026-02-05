i barry lyndon files

Otto anni fa, l’Espresso pubblicò lo scoop sui Diari segreti di Arafat. Capone ha ricordato su X quell’episodio, facendo notare come quella rivelazione avesse fatto il giro del mondo. Un dettaglio che ancora oggi si ricorda, anche se sono passati tanti anni.

Ricordava su X il gran @lucianocapone che giusto di questi giorni, otto anni fa, l’Espresso aveva pubblicato lo “scoop mondiale” dei famosi “Diari segreti di Arafat”. Bufala come manco i pentiti della Trattativa. Meglio non attardarsi mai a leggere questi milioni di miliardi di pagine, di “file” e “page” che promettono la verità sull’intero universo. Abbiamo allegramente balzato gli elenchi esoterici della P2, i memoriali di Gelli, i Panama Papers, i leaks di Assange e persino i documenti declassificati della Commissione Warren. Ora ci sono però i tre milioni di documenti degli Epstein files, e verrebbe voglia di attestarsi sulla annoiata prudenza delle altre volte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cinquant'anni fa, Stanley Kubrick portò sul grande schermo

