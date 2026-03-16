Barcellona-Newcastle ritorno ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Barcellona e Newcastle si gioca come ritorno degli ottavi di finale della Champions League 20252026. La partita si svolge in una delle due città e vede in campo le formazioni delle due squadre, ancora in equilibrio dopo il pareggio dell’andata. I padroni di casa sono favoriti nei pronostici, ma la sfida rimane aperta fino al fischio finale.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Dopo il pareggio dell’andata, tutto è ancora in bilico, anche se i padroni di casa godono dei favori del pronostico. Barcellona-Newcastle si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 18.45 presso lo stadio Camp Nou. BARCELLONA-NEWCASTLE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blaugrana sono in forma eccellente, grazie al 5-2 inflitto al Siviglia nell’ultimo turno di campionato, a conferma di un cammino pressoché perfetto nelle ultime cinque partite con quattro vittorie e un pareggio. Leggermente meno bene il percorso in Champions League che ha visto la squadra di Flick ottenere cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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