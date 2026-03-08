Newcastle-Barcellona andata ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Lunedì sera si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026 tra Newcastle e Barcellona. Gli inglesi cercano un risultato importante in casa per mantenere vive le speranze di passare il turno. La partita si svolgerà nel stadio di Newcastle e sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme sportive. Le probabili formazioni sono state annunciate dai rispettivi allenatori.

G ara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Gli inglesi vanno a caccia di un risultato di prestigio per alimentare una speranza di qualificazione contro i catalani. Newcastle-Barcellona si giocherà martedì 10 marzo 2026 alle ore 21 presso il St. James Park. NEWCASTLE-BARCELLONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Se le cose non stanno andando bene in campionato, visto il ritardo dalle prime posizioni e il piazzamento attuale a metà classifica, in Champions League gli inglesi stanno stupendo. La squadra di Howe ha concluso la fase a girone unico con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte, e poi ha superato agilmente il playoff contro gli azeri del QArabag. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

