La sua Ferrari si schianta in curva contro una barriera di cemento e prende fuoco | muore a 55 anni Vince Zampella il creatore del videogioco Call of Duty

Vince Zampella, noto per aver creato la celebre serie di videogiochi Call of Duty, è deceduto all'età di 55 anni in seguito a un incidente stradale. L'incidente si è verificato mentre Zampella era alla guida della sua Ferrari, che si è schiantata contro una barriera di cemento e ha preso fuoco. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dei videogiochi e dell'industria creativa.

Vince Zampella è morto. Il creatore del videogioco Call of Duty è deceduto dopo u no schianto in auto mentre guidava la sua Ferrari. Online è stato pubblicato un video molto crudo dove si vede l'auto di Zampella uscire di strada tra le colline di Los Angeles, sbattere contro una barriera di cemento e poi prendere fuoco. Lo sviluppatore di Titanfall e Star Wars Jedi aveva 55 anni. Con lui, a bordo, c'era un'altra persona che, recuperata dai soccorritori, è poi deceduta in ospedale. Ancora non è chiaro se Zampella fosse alla guida della Ferrari o al posto del passeggero. Zampella, era co-fondatore di Respawn Entertainment ed è stato il Ceo di Infinity Ward.

