Mistero Banksy svelata l’identità

Dopo anni di speculazioni e supposizioni, si è finalmente scoperto chi si cela dietro l’arte di Banksy. La sua identità è stata rivelata in modo ufficiale, mettendo fine a un lungo enigma che ha coinvolto appassionati e esperti. La scoperta è stata annunciata da fonti ufficiali, portando alla luce il nome reale dell’artista noto per le sue opere provocatorie e critiche sociali.

Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell’arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva. Un’imponente inchiesta condotta dall’agenzia di stampa internazionale Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo di Banksy si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 e che, in seguito, ha assunto il nome di David Jones. Il centro dell’inchiesta si è focalizzato sulle opere apparse in Ucraina alla fine del 2022, la cui paternità era stata confermata dallo stesso Banksy tramite il suo profilo Instagram, come atto di solidarietà verso le vittime dell’intervento militare russo. I... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tutto quello che riguarda Mistero Banksy

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SVELATA L'IDENTITÀ DI BANKSY Risolto il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell'arte urbana contemporanea. Secondo l’agenzia Reuters dopo una lunga inchiesta, il misterioso artista sarebbe Robin Gunningham originario di Bristol. #Firenze #fl - facebook.com facebook