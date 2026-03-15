Lameck Banda, attaccante del Lecce, è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver accusato un malore durante la partita Napoli-Lecce. Dopo le verifiche mediche, tutti gli esami clinici hanno dato risultati negativi. Il giocatore ha lasciato l'ospedale nel pomeriggio di oggi, rassicurato dai medici. La partita si è interrotta momentaneamente a causa dell’accaduto.

Durante la sfida contro il Napoli, Banda si è accasciato al suolo dopo un contrasto di gioco, portandosi le mani al petto, destando grande preoccupazione tra compagni e staff medico. Subito sostituito, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cardarelli per accertamenti più approfonditi. Fortunatamente, tutti i controlli, compresi quelli cardiologici, hanno dato esito negativo: nessun problema serio per l’attaccante zambiano, che ha mantenuto coscienza per tutto il tempo. “Ci siamo un po’ preoccupati per il ragazzo, ma sembra che sia solo una brutta botta. Ho avuto paura, sì, è stata una botta sul petto, sulla parte destra, credo che la situazione si risolverà al meglio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paura per Lameck Banda: Dimesso dal Cardarelli dopo il Malore a Napoli

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