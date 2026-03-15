Lameck Banda dimesso dopo il malore in Napoli - Lecce nota dell' ospedale Cardarelli e come sta il calciatore

Lameck Banda è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver accusato un malore durante la partita tra Napoli e Lecce. Gli esami condotti presso la struttura hanno escluso problemi di salute. Il calciatore si trova ora a casa e sta seguendo le indicazioni mediche. Nessun altro dettaglio sulle sue condizioni è stato reso noto.

Lameck Banda, giocatore del Lecce, si era accasciato a terra durante la sfida Napoli-Lecce. Interrotto il gioco, Banda era stato portato velocemente all’ospedale Cardarelli. Un malore improvviso, ma dopo diversi accertamenti è risultato tutto negativo. Così il calciatore è stato dimesso. A preoccupare durante il malore, le mani al petto. Tanti i tristi episodi in campo con simili dolori. Fortunatamente la causa sembra essere un colpo forte ricevuto all’addome. Lameck Banda dimesso Buone notizie per Lameck Banda. Dopo il malore in campo durante Napoli-Lecce, il calciatore era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. A preoccupare le dinamiche del malore, soprattutto perché lo sportivo si è portato le mani al petto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lameck Banda dimesso dopo il malore in Napoli - Lecce, nota dell'ospedale Cardarelli e come sta il calciatore Articoli correlati Leggi anche: Napoli-Lecce, malore Banda, il Lecce rassicura sulle condizioni del calciatore che sta per diventare papà Malore Banda, l’attaccante è stato dimesso dall’ospedale: il comunicato del LecceMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Una selezione di notizie su Lameck Banda Temi più discussi: Lecce, dopo la paura il sospiro di sollievo: Banda dimesso dall'ospedale; Lameck Banda sta bene; Banda dimesso dall’ospedale: sollievo per il Lecce; Lecce, paura per Lameck Banda: fuori in barella dopo essersi accasciato a terra. Lameck Banda dimesso dopo il malore in Napoli - Lecce, nota dell'ospedale Cardarelli e come sta il calciatoreLameck Banda dimesso dall'ospedale dopo il malore in Napoli-Lecce: gli accertamenti al Cardarelli escludono problemi. Solo un forte colpo all'addome ... virgilio.it Banda dimesso dopo lo shock in Napoli-Lecce: le condizioni e il comunicato ufficialeNAPOLI - Lameck Banda è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli dopo che gli esami hanno dato esito negativo. Passata quindi la paura vissuta sabato sera in occasione di Napoli-Lecce quando l'attaccant ... tuttosport.com Il Lecce può tirare un sospiro di sollievo, Lameck Banda rientra a casa. L'esterno zambiano, ricoverato ieri sera all'ospedale Cardarelli di Napoli per accertamenti sanitari, in seguito al malore accusato negli ultimi minuti della sfida contro il Napoli, "è stato di facebook Il Lecce tira un sospiro di sollievo: Lameck Banda torna a casa. Ieri il malore in campo x.com