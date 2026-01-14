Maresca dirigerà Inter Lecce designazione che fa discutere | il caso arbitri e la corsa scudetto

Maresca sarà l’arbitro di Inter-Lecce, una decisione che ha suscitato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. La scelta dell’AIA di assegnare arbitri campani alle partite di Inter e Milan alimenta il dibattito sulla neutralità e l’imparzialità degli arbitri in un momento cruciale della stagione, segnato dalla corsa scudetto e da recenti polemiche sui controlli arbitrali.

Inter News 24 Maresca dirigerà Inter Lecce: la scelta dell’AIA di assegnare i due arbitri campani alle gare di Inter e Milan riaccende il dibattito. La decisione dell’AIA di designare Fabio Maresca per Inter-Lecce e Marco Guida per Como-Milan ha immediatamente acceso il dibattito. Si tratta delle partite valide per il recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata per la Supercoppa Italiana, gare che permetteranno di eliminare l’asterisco in classifica per le squadre con una partita in meno. Il tema è delicato perché Maresca e Guida, entrambi campani, avevano in passato espresso la volontà di non arbitrare partite del Napoli, per ragioni personali e familiari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Maresca dirigerà Inter Lecce, designazione che fa discutere: il caso arbitri e la corsa scudetto Leggi anche: Inter-Bologna, la designazione arbitrale: fischietto a Guida: Maresca AVAR Leggi anche: Inter, Palmeri: “Rocchi ha forzato la designazione di Mariani. Conte? Sa influenzare gli arbitri” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter-Lecce: arbitra Maresca - L'esperto arbitro della sezione di Napoli dirigerà la partita originariamente rinviata a causa della partecipazione dei neroazzurri alla Supercoppa Italiana ... calciolecce.it

Inter-Lecce, arbitra Maresca di Napoli - Il bilancio dei giallorossi nelle 9 gare dirette dall'arbitro campano è di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. leccezionale.it

L’arbitro di Inter – Lecce: il vigile del fuoco napoletano Fabio Maresca: il bilancio dei giallorossi è in perfetta parità - La partita sarà arbitrata dal Signor Fabio MARESCA della sezione A. corrieresalentino.it

LECCE- Sarà l'arbitro Fabio arbitrale di Napoli Maresca della sezione programma a dirigere la - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #InterBologna #Guida #Maresca La coerenza arbitrale e il principio di equidistanza Nel calcio, come nella vita, la coerenza è una virtù che non solo rafforza la credibilità, ma protegge anche chi la esercita. Le dichiarazioni dello scorso aprile del x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.