Bimbo di 9 anni festeggia il suo compleanno in caserma | Da grande voglio fare il carabiniere

Un bambino di 9 anni ha deciso di festeggiare il suo compleanno in caserma, attirato dalla passione per i carabinieri. La madre ha raccontato che il festeggiato desiderava incontrarli da tempo e ha scelto questa occasione speciale per farlo. Con grande entusiasmo, il bambino ha trascorso alcune ore tra divise e mezzi dell’Arma, ricevendo anche una visita guidata. Alla fine della giornata, ha confessato ai genitori: “Da grande voglio fare il carabiniere”. La sorpresa ha lasciato tutti soddisfatti.

Oggi mio figlio Rodolfo ha compiuto 9 anni. Da quando era molto piccolo ha sempre avuto il sogno di diventare carabiniere. Così, insieme a mio marito, ho deciso di fargli un regalo. Con l'aiuto dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di corso Calatafimi gli abbiamo fatto una grandissima sorpresa. Gli abbiamo fatto trascorrere una giornata con loro. Per lui è stato come entrare in un parco giochi. Conosce la storia dell'Arma e si emoziona ogni volta che al telegiornale vede un militare. Quando il brigadiere di Palermo gentilmente lo ha fatto salire a bordo di un'auto di servizio, lui è rimasto senza parole: aveva il cuore a mille, gli occhi lucidi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

