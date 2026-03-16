La vicenda dei bambini del bosco ha portato all'apertura di un procedimento legale contro gli avvocati coinvolti e al trasferimento della madre in una struttura protetta. La disputa tra le parti si è evoluta da un conflitto tra genitori a un'azione giudiziaria con accuse formali. La situazione si è aggravata, portando a decisioni che hanno coinvolto direttamente i minori e i tutori legali.

La vicenda dei bambini del bosco ha raggiunto un punto di non ritorno dove la guerra tra le parti si è spostata dal conflitto genitoriale a una denuncia formale contro i legali della famiglia. L’assistente sociale Veruska D’Angelo ha presentato una segnalazione al Tribunale per i minorenni dell’Aquila accusando gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di violenza privata per aver ostacolato il suo operato durante una perizia psicologica. Questo atto giudiziario segna l’inizio di un percorso che potrebbe portare alla revoca totale della potestà genitoriale, mentre la madre Catherine Trevallion viene allontanata dalla struttura dove risiedono i tre figli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambini del bosco: avvocati denunciati, madre allontanata

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