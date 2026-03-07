Una famiglia viveva in una struttura di Vasto da quattro mesi, con la madre che si è vista allontanare dai tre figli. La decisione è stata presa perché la presenza della madre avrebbe impedito gli interventi necessari e sarebbe stata dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini. La premier ha commentato che i figli non sono proprietà dello Stato.

L’avvocato Danila Solinas si è fortemente opposto alla decisione: «Credevamo di vivere in un Paese civile – ha dichiarato – ma invece non lo è. L'assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla strazianti dei bambini. È stato terribile». Le motivazioni, si leggono nell’ordinanza, riguardano il comportamento della signora: «Gli sviluppi successivi hanno evidenziato che la persistente e costante presenza materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e l’educazione dei minori». In pratica nelle scorse settimane i bambini si... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Famiglia nel bosco, la madre è stata allontanata: «La sua presenza blocca gli interventi ed è dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini». Meloni: «I figli non sono dello Stato»

Famiglia nel bosco, il tribunale: "Allontanare la madre dai bimbi, è ostile e squalificante" | Meloni contro i giudici: "I figli non sono dello Stato"Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare Catherine Birmingham - la mamma dei "bambini del bosco" - dalla casa famiglia in...

Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. Meloni: "...AGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila...

Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni»

Tutti gli aggiornamenti su Famiglia nel bosco la madre è stata....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti); Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli; Famiglia nel bosco, i giudici: Madre e figli saranno separati. Meloni: decisioni che lasciano senza parole.

Famiglia nel bosco, il video della madre allontanata dai propri figli. La legale: Urla straziantiLa donna della 'famiglia nel bosco' ha dovuto lasciare i figli in seguito all'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ... ilfattoquotidiano.it

Famiglia nel bosco, la mamma lascia la struttura. Legale famiglia: Urla strazianti dei bimbiSi è consumato nel silenzio e nel dolore il distacco più temuto. Ieri sera, intorno alle 21:20, la madre della cosiddetta famiglia del bosco ha varcato il cancello della casa famiglia a Vasto che la ... msn.com

Famiglia nel bosco, Garante dell'Infanzia a Tgcom24: "C'è accanimento, ora i bambini rischiano traumi" #videoevidenza x.com

Tre bambini di sette anni, una madre allontanata, una famiglia spezzata da un’ordinanza. Ma davvero lo Stato può sostituirsi ai genitori Dietro le carte dei tribunali ci sono vite, traumi, domande che nessuna sentenza riesce a spiegare. Un racconto su ciò che - facebook.com facebook