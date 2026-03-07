Famiglia nel bosco la madre è stata allontanata | La sua presenza blocca gli interventi ed è dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini Meloni | I figli non sono dello Stato

Una famiglia viveva in una struttura di Vasto da quattro mesi, con la madre che si è vista allontanare dai tre figli. La decisione è stata presa perché la presenza della madre avrebbe impedito gli interventi necessari e sarebbe stata dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini. La premier ha commentato che i figli non sono proprietà dello Stato.

L’avvocato Danila Solinas si è fortemente opposto alla decisione: «Credevamo di vivere in un Paese civile – ha dichiarato – ma invece non lo è. L'assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla strazianti dei bambini. È stato terribile». Le motivazioni, si leggono nell’ordinanza, riguardano il comportamento della signora: «Gli sviluppi successivi hanno evidenziato che la persistente e costante presenza materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e l’educazione dei minori». In pratica nelle scorse settimane i bambini si... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

