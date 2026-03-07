famiglia del bosco madre allontanata dai figli meloni attacca le toghe

Una donna è stata allontanata dai propri figli, mentre in ambito politico si assiste a un attacco alle toghe da parte di un leader. La famiglia del bosco, come viene chiamata, si trova al centro di una discussione pubblica che coinvolge questioni di diritto e autorità giudiziaria. La frase del politico evidenzia la sua posizione sulla responsabilità genitoriale e il ruolo dello Stato.

di Alessandro D’Amato ROMA "I figli non sono dello Stato: i figli sono delle mamme e dei papà, e uno Stato che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti". Giorgia Meloni entra così nella vicenda della famiglia nel bosco dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare Catherine Birmingham dai figli e di trasferire i bambini dalla casa famiglia dove sono ospitati ormai da quattro mesi. Una decisione arrivata a sorpresa proprio nel giorno in cui sarebbero dovute iniziare le perizie psicologiche sui minori e che ha riacceso il dibattito politico sul caso della famiglia neorurale che viveva in un bosco nel cuore dell’Abruzzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'AQUILA – Si spacca il fronte istituzionale e giudiziario sul caso della 'Famiglia nel bosco' Trevallion-Birmingham.

AGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila

Per la famiglia del bosco l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini senza la madre e chiede che la decisione "venga sospesa" in attesa di "un ulteriore approfondimento medico"

La mamma della cosiddetta famiglia del bosco, con il viso segnato dal dolore, ha lasciato questa sera, intorno alle 21.20, la casa famiglia dove si trovava dal 20 novembre scorso con i suoi bambini. E' salita sull'autovettura del marito ed insieme hanno varcato il cancello