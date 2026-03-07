Famiglia del bosco Madre allontanata dai figli Meloni attacca le toghe

Una donna è stata allontanata dai propri figli, mentre in ambito politico si assiste a un attacco alle toghe da parte di un leader. La famiglia del bosco, come viene chiamata, si trova al centro di una discussione pubblica che coinvolge questioni di diritto e autorità giudiziaria. La frase del politico evidenzia la sua posizione sulla responsabilità genitoriale e il ruolo dello Stato.

di Alessandro D’Amato ROMA "I figli non sono dello Stato: i figli sono delle mamme e dei papà, e uno Stato che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti". Giorgia Meloni entra così nella vicenda della famiglia nel bosco dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare Catherine Birmingham dai figli e di trasferire i bambini dalla casa famiglia dove sono ospitati ormai da quattro mesi. Una decisione arrivata a sorpresa proprio nel giorno in cui sarebbero dovute iniziare le perizie psicologiche sui minori e che ha riacceso il dibattito politico sul caso della famiglia neorurale che viveva in un bosco nel cuore dell’Abruzzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia del bosco. Madre allontanata dai figli. Meloni attacca le toghe

