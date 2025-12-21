Bambina di 11 anni cade da cavallo i soccorsi e la corsa in elisoccorso all' ospedale Meyer | la piccola ha un trauma facciale
Una bambina di 11 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo avvenuta al maneggio del Centro Ippico 'Lo Scoiattolo' di Pontedera (Pisa). Dopo i primi soccorsi sul. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Bambina di 11 anni cade da cavallo, i soccorsi e la corsa in elisoccorso: la piccola «ha un trauma facciale»
Leggi anche: Bambina di 11 anni cade da cavallo: trauma facciale, portata al Meyer in elicottero
Treggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer; Paliano, Bambino batte la testa a terra mentre gioca a pallone. Arriva l'eliambulanza; CASERTA. Bimba cade e batte la testa. La corsa da piazza Vanvitelli al Santobono.
Bambina di 11 anni cade da cavallo: trauma facciale, portata al Meyer in elicottero - I sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento a Firenze con Pegaso ... msn.com
Treggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer - Brutta caduta e grande paura per un incidente, ieri 20 dicembre, a Treggiaia, nel Comune di Pontedera. pisatoday.it
CASERTA. Bimba cade e batte la testa. La corsa da piazza Vanvitelli al Santobono - CASERTA – Un brutto incidente questa mattina ha coinvolto una bambina di 11 anni sulle giostre temporanee di piazza Vanvitelli, nel cuore di Caserta. casertace.net
Momenti di apprensione giovedì scorso alla stazione di #Lodi, quando una bambina di due anni è rimasta sulla banchina mentre il resto della famiglia era già salito sul #treno. Secondo quanto ricostruito, la madre stava facendo salire il fratellino sul convogli x.com
“Per due anni Qamar ha vissuto in silenzio: una bambina della sua vecchia scuola è stata rapita e uccisa. Da quel momento, ha smesso di andare a scuola. Troppo pericoloso. Troppo spaventoso. Per due anni, Qamar è rimasta senza libri, senza compagne, s - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.