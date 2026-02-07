Futuro Nazionale Vannacci registra il partito dal notaio | sarà lui il presidente

Roberto Vannacci ha ufficialmente registrato il suo partito dal notaio. Ora la candidatura a presidente è definitiva. La formazione politica, annunciata recentemente, diventa così un soggetto reale sulla scena elettorale. Vannacci ha già definito i primi passi ufficiali e si prepara a presentarsi alle prossime consultazioni.

(Adnkronos) – 'Futuro nazionale', la nuova creatura politica di Roberto Vannacci, non è più un'indiscrezione. L'associazione che fa capo dell'ex generale della Folgore, raccontano, sarebbe nata formalmente ieri sera, in Toscana, davanti a un notaio. Si sarebbero presentati in cinque a firmare l'atto costitutivo: oltre allo stesso Vannacci, il suo 'luogotenente' e fedelissimo della prima ora, Massimiliano Simoni (unico eletto in Consiglio regionale in Toscana), i due deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, che questa settimana hanno lasciato il Carroccio per passare al Misto, e Cristiano Romani, uno dei fondatori del 'Mondo Contrario'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

