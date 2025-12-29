Mara Venier caos in diretta con Teo Mammucari durante l’oroscopo di Paolo Fox | cos’è successo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari sono stati protagonisti di un episodio inaspettato durante l’oroscopo di Paolo Fox. La trasmissione, solitamente serena, si è trasformata in un momento di tensione tra i due conduttori, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Ecco cosa è successo e cosa ha scatenato il loro confronto in diretta.

News Tv. Il pomeriggio di Rai 1 si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia mediatico durante l’ultima attesissima puntata dell’anno di Domenica In. Quello che doveva essere un momento di festa e speranza per il futuro si è trasformato in uno scontro frontale che ha lasciato il pubblico senza parole. Tra previsioni astrali e battute al vetriolo, la tensione ha raggiunto livelli di guardia. Ecco come una semplice rubrica si sia trasformata in un caso televisivo. Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, le possibili cause del decesso: cosa sappiamo Il caos in diretta durante le previsioni di Paolo Fox. 🔗 Leggi su Tvzap.it

mara venier caos in diretta con teo mammucari durante l8217oroscopo di paolo fox cos8217232 successo

© Tvzap.it - Mara Venier, caos in diretta con Teo Mammucari durante l’oroscopo di Paolo Fox: cos’è successo

Leggi anche: Mara Venier e Teo Mammucari quasi litigano in diretta durante l’Oroscopo di Paolo Fox

Leggi anche: “Ma che stai a dì”. Ed è caos a Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari scatenano il delirio in diretta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Incidente in diretta a Domenica In: doppia caduta per i Ricchi e Poveri; Scivolone in diretta a Domenica In: caduta clamorosa dei Ricchi e Poveri davanti a Mara Venier; Domenica In, paura in studio: cadono in diretta davanti a Mara Venier; Incidente in diretta davanti a Mara Venier: doppia caduta per i Ricchi e Poveri, il video.

mara venier caos direttaMara Venier, il “quasi litigio” in diretta con Teo Mammucari durante l’Oroscopo di Paolo Fox: «Ma che dici?». Cosa è successo davvero - Ma che, nel giro di pochi secondi, si è trasformato in una gag smorzata dall’ironia e dagli applausi ... msn.com

mara venier caos direttaIncidente in diretta davanti a Mara Venier: doppia caduta per i Ricchi e Poveri, il video - L’ingresso dei Ricchi e Poveri si trasforma in una sequenza di imprevisti davanti a Mara Venier. donnaglamour.it

mara venier caos direttaMara Venier spiega come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In - Rispondendo ad alcuni commenti Instagram, Mara Venier ha spiegato come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.