Droga nascosta in una casa di edilizia popolare | pusher arrestato sequestrati cocaina crack e 8mila euro

Da genovatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, a Genova, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 39 anni, residente in un alloggio di edilizia popolare, sospettato di attività di spaccio. Durante le operazioni sono stati sequestrati cocaina, crack e circa 8.000 euro in contanti. L’intervento si inserisce nel costante impegno delle forze di polizia nel contrasto al traffico di droga nella città.

Prosegue la lotta allo spaccio di droga a Genova. Ieri, martedì 30 dicembre, la polizia locale ha arrestato un cittadino senegalese di 39 anni, da poco trasferitosi a Genova.L'arresto rappresenta l'esito di un’articolata indagine avviata nel corso mese dalla locale e coordinata dalla Procura di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

droga nascosta in una casa di edilizia popolare pusher arrestato sequestrati cocaina crack e 8mila euro

© Genovatoday.it - Droga nascosta in una casa di edilizia popolare: pusher arrestato, sequestrati cocaina, crack e 8mila euro

Leggi anche: In casa cocaina, hashish, marijuana, crack e contanti: arrestato pusher 22enne

Leggi anche: Bazar della droga in casa, la cocaina nascosta in una cassaforte murata e nei quadri elettrici. Arrestato un 25enne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Taranto, un chilo e mezzo di cocaina pura nascosta in casa: arrestata una 38enne.

droga nascosta casa ediliziaDroga nascosta in una casa di edilizia popolare: pusher arrestato, sequestrati cocaina, crack e 8mila euro - L'uomo per gli spostamenti si serviva dell’auto intestata e guidata dalla moglie: per lui un doppio ruolo perché riforniva i pusher ma poi vendeva anche direttamente ai consumatori ... genovatoday.it

droga nascosta casa ediliziaDroga nascosta in casa: un arresto in Calabria - Sequestrati oltre 300 grammi di cocaina, quasi 400 grammi di marijuana e 10 mila euro in contanti. zoom24.it

Droga nascosta in casa. Restano in cella i giovanissimi. La Procura cerca i loro contatti - Restano in carcere i due giovani ascolani arrestati giovedì dagli agenti della squadra mobile della Questura di Ascoli perché trovati in possesso di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.