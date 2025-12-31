Droga nascosta in una casa di edilizia popolare | pusher arrestato sequestrati cocaina crack e 8mila euro

Nella giornata di ieri, a Genova, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 39 anni, residente in un alloggio di edilizia popolare, sospettato di attività di spaccio. Durante le operazioni sono stati sequestrati cocaina, crack e circa 8.000 euro in contanti. L’intervento si inserisce nel costante impegno delle forze di polizia nel contrasto al traffico di droga nella città.

Prosegue la lotta allo spaccio di droga a Genova. Ieri, martedì 30 dicembre, la polizia locale ha arrestato un cittadino senegalese di 39 anni, da poco trasferitosi a Genova.L'arresto rappresenta l'esito di un'articolata indagine avviata nel corso mese dalla locale e coordinata dalla Procura di.

