Proprietaria di immobile contestato | non sapeva delle opere abusive realizzate

A Sant’Elpidio a Mare, la proprietaria di un immobile coinvolto in lavori abusivi sostiene di non aver mai saputo delle opere realizzate. La donna, che possiede l’immobile contestato, ha spiegato di essere all’oscuro di tutto e di aver scoperto la situazione solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha scosso il paese e alimentato il dibattito sulla gestione delle costruzioni e sulla prevenzione di abusi edilizi.

A Sant’Elpidio a Mare, in una cittadina che si affaccia sul mare Adriatico con un’identità fatta di tradizioni e paesaggi incastonati tra colline e litorali, è esploso un caso che ha scosso il dibattito politico e amministrativo. Due opere abusive, realizzate senza alcuna autorizzazione, sono state al centro di una battaglia tra opposizione e maggioranza, e la protagonista non è un imprenditore o un costruttore, ma una donna che, secondo le sue dichiarazioni, non sapeva nulla di quanto accadeva sul terreno che le apparteneva. Si tratta di Marisa Colibazzi, proprietaria di un terreno in via dei Pini, zona periferica ma strategica del comune, dove nel 2018 era stato avviato un progetto di costruzione per un parcheggio coperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

