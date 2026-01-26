Autovelox a Frosinone e nel Lazio | ecco le strade interessate dal 26 gennaio all' 1 febbraio

Dal 26 gennaio all’1 febbraio, la Polizia Stradale effettuerà controlli con autovelox nelle strade di Frosinone e del Lazio. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza stradale attraverso il monitoraggio della velocità e il rispetto delle norme del codice della strada. Di seguito, l’elenco delle vie interessate dai controlli durante questa settimana.

Polstrada in azione sulle principali strade del Lazio, inclusa l’Asse attrezzato del capoluogo: ecco dove saranno i controlli e quali multe e limiti di velocità rispettare Da lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio la Polstrada sarà presente con le proprie pattuglie lungo le strade del Lazio. Interessata anche una strada di Frosinone, l’Asse attrezzato (Sp 277). Ecco dove sono posizionati gli autovelox nel Lazio dal 26 gennaio all'1 febbraio. -oltre 10 kmh e fino a 40 kmh in più: sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; -oltre 40 kmh e non oltre i 60 kmh: sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dal 29 dicembre al 4 gennaio, la Polizia Stradale intensifica i controlli autovelox a Frosinone e in altre zone del Lazio, per garantire la sicurezza stradale durante il periodo di festività.

Il 22 gennaio 2026, alcune scuole di Frosinone rimarranno chiuse a causa di lavori programmati sulla rete idrica.

