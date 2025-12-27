Avis festeggia vent’anni di vita Meno donazioni ma più giovani

La sezione riccionese dell’Avis festeggia il ventennale. Nel corso della serata che ha riunito cinquecento persone a Oltremare, è stato presentato il calendario, che suggella l’anniversario. Un’occasione per fare il punto sulle donazioni. Le sacche di sangue raccolte quest’anno, come fa sapere il presidente Tommaso Calò, "sono state circa 1.800, qualcuna in meno rispetto l’anno precedente, perché nel 2025 le giornate del donatore sono state inferiori. Oltretutto ci hanno chiesto di prediligere il Gruppo 0 +, per cui puntando su questo e sulla qualità, altri gruppi hanno donato meno". Nel frattempo si registra una nota positiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

