La sezione riccionese dell’Avis festeggia il ventennale. Nel corso della serata che ha riunito cinquecento persone a Oltremare, è stato presentato il calendario, che suggella l’anniversario. Un’occasione per fare il punto sulle donazioni. Le sacche di sangue raccolte quest’anno, come fa sapere il presidente Tommaso Calò, "sono state circa 1.800, qualcuna in meno rispetto l’anno precedente, perché nel 2025 le giornate del donatore sono state inferiori. Oltretutto ci hanno chiesto di prediligere il Gruppo 0 +, per cui puntando su questo e sulla qualità, altri gruppi hanno donato meno". Nel frattempo si registra una nota positiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis festeggia vent’anni di vita. Meno donazioni, ma più giovani

Leggi anche: Avis, aumentano i donatori giovani, ma cala il numero di donazioni

Leggi anche: Vent’anni tra laboratori e attività di educazione alla lettura: Barbablù festeggia 20 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sestu, l’Avis festeggia i suoi donatori “da primato” - Almeno due volte all’anno quell’appuntamento con il lettino e l’ago, poi una buona colazione al sapore di riconoscenza, non lo hanno mai mancato. unionesarda.it

Il Natale si festeggia insieme! Dopo la S. Messa delle ore 23:00, vi aspettiamo sul sagrato della chiesa per scambiarci gli auguri di Natale in compagnia. Quest’anno il brindisi è speciale: i volontari di Avis Roverbella e gli amici del Caffè dei Papà hanno - facebook.com facebook