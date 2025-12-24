Auto sparita dalla strada ritrovata in fondo a una scarpata | paura nel Pesarese

Pesaro, 24 dicembre 2025 – Un’auto sparita nel nulla, inghiottita dal bordo della strada e ritrovata in fondo a una scarpata con una persona all’interno. È lo scenario che si è presentato questa mattina in località Ca’ Vagnino, nel territorio di Urbino, dove l’allarme è scattato poco dopo le 9,30. A chiedere l’intervento sono stati i Carabinieri di Urbino, che hanno segnalato la possibile uscita di strada di un veicolo lungo il tracciato viario. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco di Urbino, che hanno avviato le ricerche nella zona, resa complessa dalla conformazione del terreno e dalla vegetazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

