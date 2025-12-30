Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana | morto un uomo di 77 anni

Un incidente sulla Cilentana, tra Cuccaro Vetere e Futani, ha causato la morte di un uomo di 77 anni. L’auto è uscita fuori strada finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare il conducente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Il tragico incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 18 Cilentana, tra Cuccaro Vetere e Futani. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

