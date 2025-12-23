Ucraina attacco aereo russo su Kiev

Nella notte e questa mattina, Kiev è stata colpita da un attacco aereo proveniente dalla Russia. Le forze di difesa aerea stanno intervenendo per neutralizzare la minaccia nei cieli sopra la capitale ucraina. La situazione rimane in evoluzione e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.

7.35 La Russia ha lanciato un attacco aereo su Kiev, nella notte e ancora stamane. "Le forze di difesa aerea sono al lavoro per eliminare la minaccia nei cieli sopra la capitale". Lo scrive su Telegram l'amministrazione militare della capitale ucraina, invitando i residenti a restare nei rifugi fino alla revoca dell'allarme. Sempre secondo Kiev, è in corso un attacco russo su altre regioni ucraine: colpite soprattutto le infrastrutture energetiche nell'Ovest del Paese.

