Indian Wells stanotte sorteggio | orario possibili avversari Sinner e dove vederlo in tv

Stanotte si terrà il sorteggio del torneo di Indian Wells, che si svolge dal 4 al 15 marzo. Jannik Sinner si prepara a tornare in campo nel Masters 1000 e si conosceranno gli orari e i possibili avversari. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire le fasi di questa prima fase del torneo.

(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara a tornare in campo nel Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 15 marzo. Nella notte tra oggi, lunedì 2 marzo, e domani, martedì 3, andrà in scena il sorteggio del tabellone principale del torneo, a cui Sinner arriva dopo la.