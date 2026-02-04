ATP Montpellier 2026 Nardi supera l’ostacolo Basilashvili e si regala il derby con Cobolli

Luca Nardi supera Basilashvili e vola agli ottavi di finale al torneo ATP di Montpellier. Il giovane italiano ha vinto in poco più di un’ora, con un doppio 6-3, e si prepara ora al derby con Cobolli. La vittoria dà fiducia a Nardi, ancora alla ricerca di continuità in questa fase di stagione.

Nell'incontro del primo turno del tabellone di singolare del torneo ATP di Montpellier Luca Nardi si regala una gioia in un complicato inizio di anno, supera il georgiano Nikoloz Basilashvili 6-3 6-3 in un'ora e cinque minuti e accede così agli ottavi di finale. Nell'incontro in programma domani il marchigiano affronterà il connazionale Flavio Cobolli, testa di serie numero due. Il georgiano difende a zero il turno di battuta inaugurale. L'azzurro non si fa attendere e risponde con l'immediato 1-1. Il duello prosegue nel rispetto dell'andamento del servizio dei due contendenti fino al settimo gioco quando l'italiano sfrutta la seconda di due opportunità consecutive per operare il break del 4-3, vantaggio consolidato dal 5-3 siglato a 15.

