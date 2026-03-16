Atlante delle banche leader 2026 | Sicilbanca prima tra quelle con sede legale in Sicilia

Sicilbanca si posiziona al primo posto tra le banche con sede legale in Sicilia nell’Atlante delle banche Leader 2026. L’indagine, realizzata da Milano Finanza, analizza i bilanci delle banche italiane e evidenzia la leadership dell’istituto nel sistema regionale. La classifica si basa sui dati finanziari raccolti e pubblicati dall’analisi di quest’anno.

Sicilbanca si colloca al vertice del sistema bancario regionale secondo l’Atlante delle banche Leader 2026, l’analisi sui bilanci degli istituti di credito operanti in Italia pubblicata da Milano Finanza. Lo studio prende in esame le performance economico-finanziarie dei principali gruppi bancari e delle 342 banche del territorio attive nel Paese, tra cui circa 220 banche di credito Cooperativo, valutandone i risultati attraverso parametri omogenei e comparabili. Nel focus dedicato alla Sicilia, Sicilbanca, Banca di Credito Cooperativo aderente al Gruppo Cassa Centrale, si colloca al primo posto tra le 13 banche con sede legale nell’Isola, avendo ottenuto il punteggio sintetico più elevato nella valutazione complessiva dei bilanci 2024. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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