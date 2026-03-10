L' atlante delle città al cinema Splendor lo spettacolo con una macchina scenica trasformabile

Domenica 15 marzo alle ore 17 al cinema teatro Splendor di San Daniele del Friuli si terrà uno spettacolo intitolato “L'atlante delle città”. L’evento prevede l’uso di una macchina scenica trasformabile e combina elementi teatrali e visivi, offrendo un’esperienza immersiva per il pubblico. La rappresentazione coinvolge attori e tecnologie sceniche, creando un viaggio tra le diverse ambientazioni urbane.

Se volete prendere parte a un viaggio incredibile, allora non lasciatevi sfuggire il singolare incontro tra teatro e immaginazione in programma domenica 15 marzo, alle ore 17 al cinema teatro Splendor di San Daniele del Friuli. Ispirato all'opera "Le città invisibili" di Italo Calvino, lo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati L’Italiana in Algeri, la prima assoluta a Reggio Emilia: “Una macchina scenica sempre in movimento”Reggio Emilia, 19 FEBBRAIO 2026 – ‘L’Italiana in Algeri’ di Gioachino Rossini, nel nuovo allestimento prodotto dalla Fondazione I Teatri di Reggio... Bergamo, presto in arrivo un atlante delle vie della cittàL’opera “Bergamo, i personaggi nelle piazze e nelle vie della città” spiegherà origine e motivi della nomenclatura delle nostre strade Bergamo. Contenuti e approfondimenti su L'atlante delle città al cinema... Un atlante per riscoprire le Città eterne dell'EuropaSi viaggia nello spazio e nel tempo con l'Atlante delle città eterne. Itinerari e voci nell'Europa delle idee (Baldini+Castoldi, pagg. 320, euro 20) di Fernando Gentilini. Il libro sarà presentato ... ilgiornale.it Si svela il nuovo Atlante storico : Con mappe e cartine ho descritto come Cesena è cambiata nei secoliL’Atlante storico delle città italiane: Cesena a cura della cesenate Valentina Orioli verrà presentato oggi alle 17 all’aula magna della Biblioteca Malatestiana, iniziativa di Fondazione Cassa di ... ilrestodelcarlino.it