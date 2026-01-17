Il nuovo scenario fiscale prevede una riduzione delle imposte a carico delle famiglie, mentre aumentano quelle su banche e grandi imprese. Questa riforma mira a riequilibrare il sistema e sostenere il reddito delle famiglie, favorendo una maggiore equità fiscale. Le modifiche, approvate a Milano il 17 gennaio 2026, segnano un cambiamento importante nelle politiche fiscali italiane, con effetti che riguarderanno diversi settori dell’economia.

Milano, 17 Gennaio 2026 – Un fisco più clemente con le famiglie e meno con le banche e le grandi imprese. È questa la fotografia che emerge dall’analisi condotta dall’ Ufficio Studi della Cgia. Negli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro. Nonostante ciò, la pressione fiscale complessiva è tornata a crescere e nel 2025 si è attestata al 42,8 per cento. Come si spiega questa apparente contraddizione? Secondo l’Ufficio studi della CGIA, l’aumento è riconducibile soprattutto al forte incremento dell’occupazione registrato negli ultimi anni che ha incrementato le entrate tributarie e contributive e al maggiore prelievo richiesto alle grandi imprese, alle banche e alle assicurazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meno tasse sulle famiglie, aumentano quelle su banche e imprese

Leggi anche: Fisco, Cgia: “In 4 anni meno tasse a famiglie, più prelievo sulle banche”

Leggi anche: Cgia:meno tasse famiglie,più su imprese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

MENO TASSE SULLE FAMIGLIE, PIU’ PRELIEVO SU BANCHE E GRANDI IMPRESE; Meno tasse sulla benzina, aumenta il gasolio: la Guardia di Finanza rafforza i controlli sui carburanti; Vicenza, Rucco (FdI) attacca Possamai sull’aumento dell’Irpef: “I commercianti meritano meno tasse, non di più”; Fisco, Giordano (FdI): “Cgia smonta la narrazione della sinistra: con il Governo Meloni meno tasse a famiglie e lavoratori”.

Meno tasse sulle famiglie, aumentano quelle su banche e imprese - L’analisi condotta dall’Ufficio Studi della Cgia rileva che negli ultimi anni c’è stato un prelievo maggiore su banche e grandi imprese ... quotidiano.net