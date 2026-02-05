Atalanta Juve 3-0 LIVE | gol di Pasalic

Allo stadio New Balance Arena, l’Atalanta batte la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si è accesa fin dai primi minuti, con i bergamaschi che hanno preso il controllo del gioco. Pasalic apre le marcature con un gol che dà fiducia alla sua squadra, e da lì in poi l’Atalanta continua a spingere, chiudendo la partita con altri due gol. La Juventus fatica a trovare spazio e si trova sotto di tre reti già nel primo tempo. I tifosi bergamaschi festeggiano, mentre i biancon

L’Atalanta batte la Juventus 1-0 alla New Balance Arena e si prende il passaggio alle semifinali di Coppa Italia.

Atalanta-Torino 2-0: gol e highlights | SerieA

