Pasalic si è ripreso l’Atalanta a suon di record | è il croato con più presenze in Serie A

Mario Pasalic ha raggiunto un traguardo importante con l’Atalanta. Il centrocampista croato ha superato se stesso, diventando il giocatore croato con il maggior numero di presenze e di gol in Serie A. Con 274 partite e 54 reti, ha scritto un’altra pagina della sua carriera e di quella del club bergamasco.

Mario Pasalic è diventato il calciatore croato con più presenze e più gol in Serie A. 274 gettoni, 54 reti. Quasi tutti con la maglia dell’Atalanta, se si esclude la parentesi con il Milan all’inizio della sua carriera. L’ennesima consacrazione di una carriera che lo ha visto mettersi al collo anche un argento e un bronzo mondiale, oltre ad essere l’idolo di un popolo, quello bergamasco. I gol che hanno timbrato le vittorie in casa contro Torino e Juventus, entrambi sotto la curva Nord, sono una certificazione d’amore incondizionato per un giocatore che in estate sembrava potesse davvero cambiare aria dopo sette anni, ma che alla fine ha rinnovato il contratto per tre ulteriori anni, fino al 2028.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Pasalic si è ripreso l’Atalanta a suon di record: è il croato con più presenze in Serie ACon la fascia di capitano al braccio, il numero 8 nerazzurro si è riguadagnato un ruolo di spicco dentro le gerarchie dopo aver trovato poco spazio nelle ultime uscite ... bergamonews.it

Compleanno in campo per Mario Pasalic, l’uomo del sogno ChampionsOggi ne fa 31 e da quando fece rimangiare al Gasp l’uscita di Rovetta del mercato molto triste (arrivò anche Rigoni, vabbè) pare passato un secolo. Quant’è durato il sogno, quel 12 agosto 2020, al ... calcioatalanta.it

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori. Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto;... Leggi tutto - facebook.com facebook

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, venerdì 6 febbraio i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara di lunedì 9 (18,30) a Bergamo con i grigiorossi. Fuori per squalifica Ahanor e de Roon. x.com