Tentato colpo alle Poste nella notte fanno esplodere l' Atm e poi scappano

Nella notte, un tentativo di furto ha interessato l’ufficio postale di via Luigi Carbone a Ottaviano. Intorno alle 4, alcuni sconosciuti, con il volto coperto, hanno fatto esplodere l’ATM nel tentativo di asportarne il contenuto, senza però riuscire a portarlo via. L’episodio è sotto indagine delle autorità per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Assalto nella notte all'ufficio postale di via Luigi Carbone, a Ottaviano. Erano le 4 circa quando sconosciuti, con il volto coperto, hanno fatto esplodere l'Atm della sede al civico 3, senza però riuscire a portarlo via.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre.

