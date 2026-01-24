I rapinatori li attendono al rientro a casa marito e moglie legati con le fascette | Vogliamo la cassaforte

Una coppia di Roveleto di Cadeo è stata vittima di una rapina a casa, quando dei malviventi sono entrati e li hanno legati con fascette, minacciando di ottenere la cassaforte. L’incidente si è verificato nella serata, lasciando i coniugi sotto shock e senza beni di valore. Un episodio che evidenzia i rischi legati alla sicurezza domestica e la presenza di criminalità nella zona.

