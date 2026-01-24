I rapinatori li attendono al rientro a casa marito e moglie legati con le fascette | Vogliamo la cassaforte
Una coppia di Roveleto di Cadeo è stata vittima di una rapina a casa, quando dei malviventi sono entrati e li hanno legati con fascette, minacciando di ottenere la cassaforte. L’incidente si è verificato nella serata, lasciando i coniugi sotto shock e senza beni di valore. Un episodio che evidenzia i rischi legati alla sicurezza domestica e la presenza di criminalità nella zona.
Legati con le fascette, malmenati e derubati. È questo l'incubo che una famiglia piacentina - marito e moglie - ha vissuto l'altra sera nella propria abitazione a Roveleto di Cadeo, dove una banda di malviventi ha fatto irruzione verso sera. Si tratta di professionisti che erano alla ricerca di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Due ladri entrano in casa mentre marito e moglie cenano: staccano la luce, li legano e li picchiano
Leggi anche: “Legati e picchiati, l’orrore in casa”. Marito e moglie aggrediti così mentre cenano, follia
I rapinatori li attendono al rientro a casa, marito e moglie legati con le fascette: «Vogliamo la cassaforte»Rapina in un'abitazione a Roveleto di Cadeo, l'allarme ha poi obbligato i malviventi a scappare. Indagano i carabinieri di Fiorenzuola ... ilpiacenza.it
Rapinatori violenti in casa. Pestano il proprietario poi fuggono a mani vuoteCosta di Mezzate, il raid di tre banditi disturbati dall’inquilino sessantaquattrenne. L’uomo è stato colpito alla testa con l’asta di un tendaggio e preso a calci. . ilgiorno.it
Dolore e rabbia si rinnovano. Ogni nuovo capitolo aperto sulla vicenda di Paolo Mendico sembra allontanare il momento di verità che mamma Simonetta e papà Giuseppe attendono dal settembre scorso, quando il loro figlio 14enne si è tolto la vita nella sua s - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.