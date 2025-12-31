Furto nella villetta i ladri forzano le porte e le inferriate poi fanno razzia di oro e gioielli

Nella serata della vigilia di Natale, nella zona di Borgo Punta, si è verificato un furto in una villetta. I ladri hanno forzato porte e inferriate, entrando nell’abitazione e portando via oro e gioielli. Si tratta di un episodio che evidenzia l’importanza di potenziare le misure di sicurezza domestica per prevenire simili incidenti. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Ancora un furto in appartamento. E’ quanto è avvenuto nella zona di Borgo Punta, la sera della vigilia di Natale. I ladri, sfruttando l’assenza dei proprietari, hanno concentrato la propria attenzione su una villetta di via Magnoni. Intorno alle 20.30, quindi, sono entrati in azione. Una razzia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Furto nella villetta, i ladri forzano le porte e le inferriate poi fanno razzia di oro e gioielli Leggi anche: Forzano la finestra e fanno razzia: furto da oltre 10mila euro in una villetta Leggi anche: Furto al villaggio di Natale dei donatori di sangue: ladri forzano finestra e fanno razzia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Furto nella villetta, i ladri forzano le porte e le inferriate poi fanno razzia di oro e gioielli; Marano, furto in casa: ladri sfruttano albero per entrare in casa, rubati gioielli e preziosi; Furto in casa | forzata una finestra bottino da 7mila euro; Ladri in azione la Vigilia di Natale a Qualiano: sorpresi ad arrampicarsi su un balcone. Furto in villa, il proprietario ferito per errore da un carabiniere - E' stato raggiunto ad una gamba da un colpo di pistola esploso da un militare intervenuto dopo l'allarme al 112 ... rainews.it

Furto in villa, i ladri scappano con la cassaforte - L'ennesima razzia di questo autunno "nero" sul fronte dei reati predatori è avvenuta il 19 dicembre tra le 7 e le 13 in una bifamiliare di via Toscana a Vigonza. padovaoggi.it

Furto in casa, i ladri ripresi dalle telecamere di sicurezza: l'assalto alla villetta - Paura ieri pomeriggio ad Agropoli, dove una villetta in contrada Marrota è stata presa di mira da due ladri. leggo.it

Furto nella villetta, i ladri forzano le porte e le inferriate poi fanno razzia di oro e gioielli x.com

Attenzione: ladri in azione a Varano dè Melegari. Messo a segno un furto in una villetta del paese - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.