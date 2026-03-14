Clamoroso a Cesena | Ashley Cole scelto come nuovo allenatore dopo l’esonero di Mignani

A Cesena, la società ha annunciato che Ashley Cole sarà il nuovo allenatore dopo l’esonero di Mignani. Cole, che ha giocato come difensore professionista, assume la guida della squadra con effetto immediato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e l’ex calciatore inizierà subito a lavorare con i giocatori. La squadra si prepara a nuove sfide con il cambio in panchina.

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