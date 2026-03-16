Ascolti tv domenica 15 marzo | Imma Tataranni 5 Chi vuol essere milionario Che tempo che fa

Domenica 15 marzo 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati Imma Tataranni 5 su Rai 1, Chi vuol essere milionario e Che tempo che fa. I dati di ascolto e share di ieri sera evidenziano quale trasmissione abbia attirato il maggior pubblico, con i numeri ufficiali di Auditel che confermano le preferenze degli spettatori italiani.

Ascolti tv domenica 15 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 15 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni 5. Su Rai 3 Presadiretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere miliardario. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 15 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 15 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com