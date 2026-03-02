Ascolti tv ieri domenica 1 marzo chi ha vinto tra Franco Battiato Chi vuol essere Milionario Le Iene e Fazio

I dati degli ascolti televisivi di ieri, domenica 1 marzo 2026, mostrano i risultati della prima serata con “Chi vuol essere milionario” a confronto con altri programmi come “Le Iene”, “Fazio” e la performance di Franco Battiato. La sfida tra i vari show ha coinvolto un pubblico differenziato e ha evidenziato le preferenze degli spettatori in questa fascia oraria.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 1 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell'access prime time dove a vincere non è DietroFestival (Rai 1) ma La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale vince il TgR (Rai 3) contro Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Franco Battiato – Il lungo viaggio (Rai 1) ma davanti a Che tempo che fa (Nove) di Fabio Fazio. Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3), Una commedia pericolosa (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), Il caso Epstein (La7) e I mercenari (Tv8).