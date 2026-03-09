Ascolti TV 8 marzo | Imma Tataranni stravince Il Milionario si ferma al 13.1%

La serata televisiva del 8 marzo vede Rai 1 con Imma Tataranni - Sostituto Procuratore che ottiene oltre 3,9 milioni di spettatori e il 24,1% di share. Canale 5 e il programma Il Milionario si fermano rispettivamente al 13,1% di share. La fiction di Rai 1 si conferma la preferita dal pubblico, mentre il quiz su Canale 5 registra risultati inferiori.

La domenica televisiva premia Rai 1: Imma Tataranni - Sostituto Procuratore conquista la prima serata con oltre 3,9 milioni di spettatori e il 24,1% di share, lasciando Canale 5 e il Milionario indietro. La domenica sera televisiva dell'8 marzo ha visto sfidarsi fiction, intrattenimento e informazione. Su Rai 1 tornava Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, mentre Canale 5 puntava su uno speciale di Chi Vuol Essere Milionario. Spazio anche all'attualità con Presadiretta e Fuori dal Coro, senza dimenticare l'appuntamento con Le Iene su Italia 1. Vanessa Scalera domina la prima serata su Rai 1 La prima serata viene vinta da Rai 1 con Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, che conquista 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

