Ascolti TV | Domenica 8 Marzo 2026 Imma Tataranni domina la prima serata 24.1%

Domenica 8 marzo 2026, su Rai1, la serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 ha ottenuto un ascolto del 24,1% con 3 milioni di spettatori. La puntata ha conquistato la prima serata, confermando la popolarità del programma tra il pubblico. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai dati di ascolto o ai competitor della serata.

Nella serata di domenica 8 marzo 2026, Rai1 ha confermato il successo di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5, che ha raccolto 3.961.000 spettatori, pari al 24.1% di share. Su Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 1.577.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2, il film Divorzio a Las Vegas ha intrattenuto 437.000 spettatori, ottenendo il 2.4% di share. Su Italia1, il programma Le Iene ha incollato davanti al video 1.215.000 spettatori, con uno share del 9.9%. Su Rai3, dopo la lunga presentazione di Presadiretta Open, Presadiretta ha raccolto 732.000 spettatori pari al 4.1%, mentre Presadiretta Più ha registrato dati simili. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

