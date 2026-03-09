Ascolti tv dell’8 marzo Imma Tataranni contro Gerry Scotti | chi ha avuto la meglio

Lunedì 8 marzo, gli ascolti televisivi hanno visto sfidarsi Imma Tataranni e Gerry Scotti in due programmi diversi. La serata ha registrato le preferenze del pubblico, determinando quale tra i due protagonisti abbia conquistato più spettatori. Il report settimanale sui dati di ascolto si concentra sui risultati delle trasmissioni andate in onda, evidenziando le differenze di share e audience tra i vari appuntamenti.

Torna anche oggi il report degli ascolti tv: la settimana si è chiusa con un debutto molto atteso visto che, nella serata di domenica 8 marzo, è andata in onda su Rai1 l’attesa quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha guidato un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Sono tornati in prima serata anche Riccardo Iacona con PresaDiretta, Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene Show e Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Ma ecco come sono andati gli ascolti della domenica sera e tutti i numeri Auditel. Ascolti tv dell’8 marzo: Imma Tataranni vince in prima serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

