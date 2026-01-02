Raid contro Centro Asterix Borrelli | Serve soluzione strutturale

Il recente raid al Centro Asterix ha evidenziato la necessità di interventi strutturali per garantire maggiore sicurezza. Borrelli ha commentato: “Serve una soluzione duratura che possa prevenire simili incidenti in futuro.” La solidarietà ai responsabili e agli operatori del centro è importante, ma occorre affrontare con decisione le cause di questi atti, adottando misure concrete e durature per tutelare chi lavora e visita il centro.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimo la mia piena solidarietà ai responsabili e agli operatori del Centro Asterix, ancora una volta vittime di un atto vile e inaccettabile. Colpire ripetutamente un presidio educativo significa colpire direttamente il futuro di tanti giovani del quartiere”. Lo dice, in una nota, il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Il Centro Asterix rappresenta per molti ragazzi una casa, un punto di riferimento sicuro e una possibilità di riscatto. Non è tollerabile che chi lavora quotidianamente per il bene della comunità – aggiunge venga lasciato solo, costretto a ripartire ogni volta tra paura, danni e difficoltà economiche”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raid contro Centro Asterix, Borrelli: “Serve soluzione strutturale” Leggi anche: Festività natalizie e caro voli, Carmina (M5S): "Serve soluzione strutturale e non toppa emergenziale" Leggi anche: Parco degli Ulivi di Carini, nasce il comitato civico per il diritto all’acqua: "Serve una soluzione strutturale" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Furti e devastazioni al Centro Asterix: Inaccettabile che un luogo per giovani venga colpito ripetutamente; Decine di cassonetti dei rifiuti rovesciati al centro di Napoli: rubate le rotelle, raid nella notte; San Giovanni a Teduccio, nuovo raid al Centro Asterix: danni e furti; Furti e devastazioni al Centro Asterix | Inaccettabile che un luogo per giovani venga colpito ripetutamente. Raid contro Centro Asterix, Borrelli: "Sindaco e prefetto li proteggano" - L'articolo Raid contro Centro Asterix, Borrelli: "Sindaco e Prefetto li proteggano" proviene da OttoPagine. msn.com

San Giovanni a Teduccio, nuovo raid al Centro Asterix: danni e furti - Napoli– Nuovo raid vandalico nella notte di Capodanno ai danni del Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio. cronachedellacampania.it

Furti e devastazioni al Centro Asterix: "Inaccettabile che un luogo per giovani venga colpito ripetutamente" - Lo sgomento dei responsabili sui social dopo il nuovo raid ai danni della struttura a San Giovanni a Teduccio: "Iniziamo l’anno così come l’avevamo chiuso" ... napolitoday.it

RAID INCENDIARIO A MAZARA DEL VALLO, DANNEGGIATO UN LOUNGE BAR IN PIENO CENTRO - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.