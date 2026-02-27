Terra dei Fuochi | la Polizia metropolitana sequestra un’officina meccanica a Napoli

A Napoli, le forze dell'ordine hanno sequestrato un'officina meccanica in via Toscanella, nell'ambito di indagini su pratiche illegali. Si è verificato un utilizzo illecito di rifiuti e acque reflue che finivano direttamente nella rete fognaria. La vicenda si inserisce in un quadro più vasto di problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti.

