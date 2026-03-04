Aryna Sabalenka dice sì a Georgios Frangulis | proposta di matrimonio a Indian Wells con mega anello VIDEO

Durante l'Indian Wells Open, Aryna Sabalenka ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte del suo compagno, Georgios Frangulis. Quest'ultimo si è inginocchiato nel deserto californiano e le ha consegnato un anello con un grande diamante. La numero uno del mondo ha accettato, confermando così il suo sì davanti a un pubblico presente.

