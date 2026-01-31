elena rybakina vince gli australian open aryna sabalenka rimontata

Elena Rybakina conquista il secondo titolo in carriera agli Australian Open. La giocatrice kazaka, nata a Mosca, batte Aryna Sabalenka in tre set, 6-4, 4-6, 6-4, dopo due ore e 18 minuti di partita. La vittoria arriva dopo una battaglia lunga e combattuta, con Rybakina che riesce a prevalere nel set decisivo.

Elena Rybakina ha sorprendentemente battuto Aryna Sabalenka e si è aggiudicata gli Australian Open.

Aryna Sabalenka torna in finale agli Australian Open, la quarta consecutiva.

