70 dosi di cocaina sequestrate | l’arresto che sconvolge Ospitaletto

Un giovane di 22 anni, residente a Trento e domiciliato a Roma, è stato arrestato a Ospitaletto con 70 dosi di cocaina e 415 euro in contanti. La scoperta avviene durante un controllo di routine, che ha portato alla sua identificazione e al sequestro della droga. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine, che hanno fermato il sospetto in un quartiere residenziale. La vicenda suscita preoccupazione nella comunità locale.

Un arresto che fa riflettere: 70 dosi di cocaina sequestrate a Ospitaletto. Un giovane albanese di 22 anni, residente a Trento ma domiciliato a Roma, è stato arrestato a Ospitaletto con 70 dosi di cocaina e 415 euro in contanti. Il fermo è avvenuto durante un controllo della polizia locale lungo la strada proveniente da Travagliato. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Canton Mombello a Brescia, dove affronterà le accuse di traffico di sostanze stupefacenti. La scena si svolge in una giornata di febbraio, con il cielo nuvoloso e una temperatura di 15 gradi. Un giovane albanese, apparentemente ordinario, sta guidando verso il centro di Ospitaletto.

