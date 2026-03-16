Carlo Petrillo, considerato referente del clan camorristico Belfiore, è stato arrestato dopo essere stato latitante dal 2017. Nel suo caso si conta una condanna definitiva a otto anni e otto mesi di carcere. La sua fuga è durata diversi anni prima di essere catturato dalle forze dell'ordine. Petrillo era sfuggito negli Stati Uniti nel 2017 e ora si trova di nuovo sotto custodia.

È stato arrestato Carlo Petrillo, referente del clan camorristico Belfiore, latitante dal 2017, su di lui una condanna definitiva a otto anni e otto mesi di reclusione. Petrillo è arrivato oggi in Italia, espulso dagli Stati Uniti. Al termine di una complessa indagine, era stato localizzato e fermato negli Usa il 16 dicembre 2025, dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli, e dal Federal Bureau of Investigation (FBI). Carlo Petrillo, oggi 43enne, si era reso irreperibile dal 2017, dopo la condanna in via definitiva a otto anni e otto mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arrestato Carlo Petrillo, latitante del clan Belforte: nel 2017 era scappato negli Usa

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