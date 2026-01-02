Caduta fatale in bicicletta | morto un 81enne di San Fermo della Battaglia

Un uomo di 81 anni di San Fermo della Battaglia è deceduto a seguito di una caduta in bicicletta nella frazione di Cavallasca. L'incidente è avvenuto nelle ultime ore, suscitando dispiacere nella comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo una caduta in bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.50 di venerdì 2 gennaio 2025 in via Derta: secondo le prime informazioni, non risultano coinvolti altri veicoli e l'anziano.

